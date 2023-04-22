Частина пенсіонерів отримає понад 1000 гривень доплати

В Україні низка пенсіонерів отримає доплату в розмірі понад 1000 гривень. Йдеться про пенсії для військовослужбовців.

У результаті масштабної індексації виплат у березні, середній розмір підвищення пенсії становить 1200 гривень. Такі дані надала заступниця голови Пенсійного фонду Ірина Ковпашко.

“Ми проіндексували понад 553 тис. пенсій, середній розмір підвищення військової пенсії становив 1200 гривень. Після індексації з 1 березня середній розмір пенсійної виплати військових пенсіонерів становив понад 10 575 гривень", – зазначила вона.

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Окрім цього, військовослужбовці за новими правилами зможуть оформлювати статус учасника бойових дій (УБД). Документи на присвоєння статусу самостійно збиратиме спеціальна комісія.

Також у 2023 році в Україні встановлено окремі виплати низці військових пенсіонерів. Це стосується наступних категорій:

особи, яким надано звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка";

особи, які після 2014 року нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, “За мужність" трьох ступенів чи княгині Ольги трьох ступенів.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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