Частина пенсіонерів отримає кілька тисяч гривень доплати: кого стосується

Окремі категорії українських пенсіонерів можуть розраховувати на одноразову доплату до пенсії. Йдеться про кошти, які Пенсійний фонд донараховує за попередні періоди, якщо право на підвищення виплат виникло раніше, ніж було проведено перерахунок або подано необхідні документи.

Про це пишуть "На пенсії". Одноразові виплати призначають пенсіонерам, яким Пенсійний фонд перераховує пенсію із запізненням.

Після завершення перерахунку громадяни отримують не лише збільшений розмір щомісячної виплати, а й усю суму недоплати за минулі місяці. Найчастіше така ситуація стосується працюючих пенсіонерів. Завдяки набутому після виходу на пенсію страховому стажу їм щороку переглядають розмір виплат.

Відповідно до законодавства, такий перерахунок проводиться з 1 квітня. Проте фактичне нарахування може відбутися пізніше, оскільки Пенсійний фонд очікує на звітність роботодавців щодо сплати єдиного соціального внеску. Після обробки цих даних пенсіонерам виплачують не лише оновлену пенсію, а й накопичену різницю за попередні місяці.

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Отримати додаткові кошти можуть також громадяни, які після призначення пенсії надали документи про раніше не врахований страховий стаж або підтвердили розмір заробітної плати. Крім того, право на одноразову доплату мають пенсіонери, які документально підтвердили право на надбавки чи інші доплати. У таких випадках Пенсійний фонд визначає дату виникнення права на підвищену пенсію та виплачує всю належну суму за минулий період.

Для працюючих пенсіонерів плановий перерахунок здійснюється автоматично, тому додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Натомість у разі появи нових документів, які підтверджують страховий стаж, рівень доходів або право на пільги й надбавки, необхідно особисто подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду та надати відповідні підтвердні документи.

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