Частина українських ФОПів має право не платити податки: кого стосується

Мобілізовані особи та контрактники, які є фізичними особами-підприємцями в Україні, звільняються від податкових зобов'язань на період проходження служби. Крім того, ці ФОП не зобов'язані подавати податкову звітність.

Ці зміни закріплені у поправках до Податкового кодексу України згідно з законом № 4505-ІХ, який уже набрав чинності. Державна податкова служба (ДПС) також оприлюднила роз'яснення щодо нових правил. Про це пише OBOZ.UA.

Які податкові зобов’язання не застосовуються до мобілізованих ФОПів

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО, 18%).

Єдиний податок (ставка залежить від групи).

Військовий збір (залежить від групи).

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ, мінімум 22% від мінімальної зарплати – 1760 грн), якщо ФОП не має найманих працівників.

Хто має право не платити податки

Звільнення від сплати податків надається автоматично на основі інформації з Єдиного держреєстру призовників, резервістів і військовозобов’язаних. Ураховуються дати мобілізації, підписання контракту або демобілізації. Пільга починає діяти з першого дня того місяця, коли особу мобілізували чи вона уклала контракт, але не раніше ніж з 24 лютого 2022 року.

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У випадку, якщо такі дані вже є в реєстрі, звертатися до податкової не потрібно. Якщо ж інформація відсутня – підприємець має право самостійно подати заяву та копії документів, які підтверджують проходження служби.

Додаткові нюанси

На час мобілізації або укладеного військового контракту податкова не буде нараховувати авансові внески з єдиного податку та військового збору. У випадку, якщо ці платежі вже були визначені раніше, їх мають скасувати.

Якщо підприємець був виключений із реєстру платників єдиного податку через несплату податків у період мобілізації чи контрактної служби, його статус буде поновлено автоматично.

ФОПи, мобілізовані особи, самозайняті фахівці, а також члени фермерських господарств (за умови, що вони не підлягають страхуванню на інших підставах), дані про яких наявні в Єдиному реєстрі, мають законне право не нараховувати, не розраховувати та не сплачувати ЄСВ протягом усього періоду служби, включаючи контрактну.

Штрафи та пеня, які були нараховані за періоди до першого числа місяця, що йде після отримання контролюючим органом інформації про мобілізацію, підлягають скасуванню.

Якщо у ФОП є наймані працівники, він має право призначити іншу особу, яка виплачуватиме їм заробітну плату. Уповноважена особа також здійснює нарахування ЄСВ, а сам підприємець може оплатити внесок без санкцій протягом 180 днів після демобілізації.

Звіт із ЄСВ подається протягом 150 днів після завершення служби. У разі затримки звітування чи сплати під час військової служби або до її початку, ФОП не несе відповідальності, якщо встигне подати звітність упродовж 150 днів, а сплатити внески – протягом 180 днів після демобілізації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українців змушують відкривати ФОП.

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