Частина українців може отримати безкоштовну продуктову допомогу: як зареєструватись

Спільнота святого Егідія у Львові продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб через надання безкоштовної продуктової допомоги. Кожен ВПО має можливість отримувати один набір на місяць.

Про це пише НП.Процедура отримання допомоги:

Реєстрація відбувається щосереди о 12:00 через телеграм-канал спільноти. Для запису необхідно:

Перейти за посиланням в телеграм-каналі Обрати доступну дату в календарі (позначену синім) Вказати зручний час Заповнити особисті дані Підтвердити запис кнопкою "запланувати зустріч".

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Після успішної реєстрації ви отримаєте підтвердження на вказаний email або телефон.

Для отримання набору потрібно прийти за адресою: Львів, вул. Коперника, 11. Обов'язкові документи:

Паспорт

Ідентифікаційний код

Довідка ВПО

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