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Економіка

Частина українців може отримати безкоштовну продуктову допомогу: як зареєструватись

Ціхоцька Марія

Частина українців може отримати безкоштовну продуктову допомогу: як зареєструватись
У Львові продовжують підтримувати ВПО

Спільнота святого Егідія у Львові продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб через надання безкоштовної продуктової допомоги. Кожен ВПО має можливість отримувати один набір на місяць.

 Про це пише НП.Процедура отримання допомоги:

Реєстрація відбувається щосереди о 12:00 через телеграм-канал спільноти. Для запису необхідно:

  1. Перейти за посиланням в телеграм-каналі
  2. Обрати доступну дату в календарі (позначену синім)
  3. Вказати зручний час
  4. Заповнити особисті дані
  5. Підтвердити запис кнопкою "запланувати зустріч".

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Після успішної реєстрації ви отримаєте підтвердження на вказаний email або телефон.

Для отримання набору потрібно прийти за адресою: Львів, вул. Коперника, 11. Обов'язкові документи:

  • Паспорт
  • Ідентифікаційний код
  • Довідка ВПО

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