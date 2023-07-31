Частина українців може втратити пенсії, якщо не звернеться до ПФУ
Українцям, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати від 30 років стажу. І щоб не втратити частину виплат, варто вчасно підготувати та оформити всі документи.
Українцям дається рівно три місяці на подання документів для призначення пенсії, щоб виплати були призначені у строк. Якщо будуть проблеми з документами, і ви не зможете надати їх протягом 90 днів, то пенсію призначать пізніше, пише видання "На пенсії".
Читайте також: Хто з пенсіонерів отримає надбавки у серпні: відповідь ПФУ
Якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку (якщо 60 років виповнилося, наприклад, 1 липня, то тримісячний період до 1 жовтня 2023 року). Якщо звернення за пенсією буде пізніше – пенсію призначать із дати звернення за нею.
А взагалі краще заздалегідь звернутись до Пенсійного фонду, щоб дізнатися про необхідні документи, перевірити наявність стажу.
Які документи потрібні для пенсії
До сервісного центру Пенсійного фонду необхідно при призначенні пенсії подати:
- заява про призначення пенсії;
- оригінал паспорта та ксерокопія;
- документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;
- якщо потрібно, то слід пред’явити свідоцтво про народження дітей;
- свідоцтво про шлюб (при необхідності оригінал + ксерокс);
- заява та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;
- оригінал трудової книжки та ксерокопія.
Крім того, якщо вони є, потрібно надати інші документи про трудовий стаж. А ще:
- ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
- Довідку з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби).
- Диплом та інші документи, що підтверджують періоди навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року (оригінал та ксерокопія);
- За бажанням пенсіонера та за підтвердженням первинних документів довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року.
Читайте також: Українцям пояснили, хто може достроково вийти на пенсію та що для цього потрібно
Якщо ви не впевнені, чи є у вас всі необхідні документи, або якщо у вас виникають інші питання, рекомендуємо звернутися до Пенсійного фонду за консультацією.
Як не втратити пенсію
Щоб не втратити пенсію, важливо заздалегідь підготуватись до виходу на пенсію і зібрати всі необхідні документи. Варто подати заяву про призначення пенсії не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, перевірити наявність стажу і уточнити розмір пенсії, своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни в особистих даних.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете забезпечити себе гідним пенсійним забезпеченням.
Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!