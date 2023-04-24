Частина українців отримає додаткові понад 450 грн до пенсії

В Україні після досягнення певного віку пенсіонери отримують надбавку до виплат. Зокрема, при досягненні 75 років додаткова сума становить 456 гривень щомісяця.

Згідно з чинним законодавством, цей механізм працює також для пенсіонерів, які досягли 70 та 80 років. Однак є один нюанс.

Надбавка у віці від 70 до 75 років становить 300 гривень. Втім, після досягнення 75-річного віку доплати не сумуються між собою, а зростають до вказаного показника.

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Таким чином, пенсіонер отримуватиме спочатку надбавку в обсязі 300 гривень, а потім доплата зросте до 456. Те саме стосується й досягнення віку 85 років. Раніше встановлена надбавка зросте із 456 до 570 гривень.

Втім, отримати доплату за вік можна за умови, що розмір пенсії з урахуванням інших надбавок, підвищення, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексацій тощо не перевищує 10 340 гривень.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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