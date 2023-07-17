Частині переселенців перестануть допомагати грошима: пояснення

В Україні змінився порядок виплат на проживання внутрішньо переміщеним особам. Без грошей залишаться студенти та низка пенсіонерів.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, грошову допомогу, яка надавалася для проживання, більше не отримають студенти стаціонару чи дуальної форми навчання, якщо вони зареєстровані у гуртожитках.

Гроші не платитимуть пенсіонерам, які до переміщення перебували на повному державному утриманні в закладі для літніх людей і залишилася на такому утриманні після переміщення.

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У Мінсоці нагадали, що уряд України ухвалив постанову, якою змінюються правила призначення виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Зміни наберуть чинності 1 серпня 2023 року.

Згідно з постановою, виплата допомоги буде продовжуватися автоматично на один шестимісячний період для ВПО, які вже отримували допомогу на проживання, за виключенням ВПО, які:

Перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

Повернулися до покинутого місця проживання;відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

З 1 вересня 2023 року виплата допомоги продовжиться для зазначених ВПО з урахуванням майнового стану внутрішньо переміщеної особи.

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Критерії майнового стану

З 1 вересня 2023 року виплата допомоги припиняється ВПО, які отримували допомогу відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, якщо такі ВПО після вступу в силу постанови:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менш як 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

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Розмір допомоги ВПО не змінюється і складатиме:

для осіб з інвалідністю та дітей ‒ 3 тис. грн;

для інших осіб ‒ 2 тис. грн.

Звернення за продовженням виплат

З 1 серпня 2023 р. допомога на проживання автоматично продовжується ВПО, без додаткового звернення.

Тобто якщо ви вже отримували допомогу на проживання для ВПО і відповідаєте критеріям для її отримання, звертатися за продовженням виплат не потрібно.

Відмова у продовженні допомоги

Відмова особі у продовженні допомоги можлива, якщо людина понад 30 днів перебуває за кордоном або повернулась до базового місця проживання. Про відмову у продовженні виплат після 1 серпня 2023 р. отримувача буде повідомлено або органом соціального захисту населення, який її призначає (поштою чи електронною поштою), або – за технічної можливості – засобами мобільного зв’язку чи засобами електронного сповіщення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

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