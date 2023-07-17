Части переселенцев перестанут помогать деньгами: объяснение

В Украине изменился порядок выплат на проживание внутриперемещенным лицам. Без денег останутся студенты и ряд пенсионеров.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, денежную помощь, предоставляемую для проживания, больше не получат студенты стационара или дуальной формы обучения, если они зарегистрированы в общежитиях.

Деньги не будут платить пенсионерам, которые до перемещения находились на полном государственном содержании в заведении престарелых и остались на таком содержании после перемещения.

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В Минсоци напомнили, что правительство Украины приняло постановление, которым изменяются правила назначения выплат пособий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Изменения вступят в силу с 1 августа 2023 года.

Согласно постановлению, выплата пособия будет продолжаться автоматически на один шестимесячный период для ВПЛ, уже получавших пособие на жительство, за исключением ВПЛ, которые:

Находятся за границей более 30 календарных дней подряд без подтверждаемых документально обоснованных причин (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоровлял ребенка и др.);

Вернулись к заброшенному месту жительства; отбывают наказание в местах лишения свободы.

С 1 сентября 2023 года выплата пособия продлится для указанных ВПЛ с учетом имущественного положения внутренне перемещенного лица.

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Критерии имущественного положения

С 1 сентября 2023 года выплата пособия прекращается ВПЛ, получавшим пособие в соответствии с Порядком предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным лицам, если такие ВПЛ после вступления в силу постановления:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме автомобилей, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;

приобрели на сумму свыше 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн.;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.

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Размер помощи ВПЛ не меняется и будет составлять:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн;

для других лиц – 2 тыс. грн.

Обращение за продлением выплат

С 1 августа 2023 г. пособие на жительство автоматически продлевается ВПЛ, без дополнительного обращения.

То есть если вы уже получали пособие на проживание для ВПЛ и отвечаете критериям для его получения, обращаться за продлением выплат не нужно.

Отказ в продлении помощи

Отказ лицу в продлении помощи возможен, если человек более 30 дней находится за границей или вернулся к базовому месту жительства. Об отказе в продлении выплат после 1 августа 2023 г. получателя будет уведомлено либо органом социальной защиты населения, который его назначает (по почте или электронной почте), либо – по технической возможности – средствами мобильной связи или средствами электронного оповещения Единой информационной системы социальной сферы .

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