Украинцев могут лишить права на субсидию: кого это касается

Граждане Украины, которые меняют место жительства, могут потерять право на субсидии. Государственная помощь будет отменена и в случае, если вы ложно указали размер доходов.

А еще, если у вас есть долги по оплате коммуналки, то на субсидию не стоит рассчитывать. Как пояснили в Пенсионном фонде, при принятии решения о назначении или переназначении субсидии анализируется задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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Поэтому, если задолженность за коммуналку не оплачивается более 3 месяцев или сумма долга превышает 680 грн, то на субсидию можно не рассчитывать.

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Украинцам платят субсидию до окончания отопительного сезона (до начала мая) и анализ задолженностей проводят по завершении отопительного сезона. Так что украинцы могут получить все субсидийные выплаты, предусмотренные на отопительный сезон 2022/2023.

Если у вас есть долг за коммуналку и не хотите потерять субсидию, то можно оформить договор реструктуризации задолженности.

Напомним, ранее мы писали, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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