Украинцев могут лишить субсидий: кто рискует остаться без помощи

Отдельные категории украинцев рискуют остаться без помощи на оплату коммунальных услуг. Это касается тех граждан, кто имеет коммунальные долги и тех, кто сменил место жительства.

Субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту, где вы фактически проживаете. Еще одна причина, почему вам могут прекратить начислять субсидии, – это изменение размеров доходов.

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Справка: для расчета жилищной субсидии среднемесячный совокупный доход учитывается за III-IV кварталы предыдущего календарного года (если субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона) и за I-II кварталы текущего года (когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона). Также, за два квартала, предшествующие месяцу обращение за назначением жилищной субсидии (если субсидия назначается после начала отопительного или неотапливаемого сезона).

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В таком же порядке рассчитывается среднемесячный совокупный доход при назначении жилищной субсидии без обращения на следующий сезон тем домохозяйствам, которые получали ее раньше.

Субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год.

Что касается долгов за коммунальные услуги, то выплату субсидии прекратят, если вы больше трех месяцев не платили за коммуналку. Надеяться на переназначение субсидии можно только полностью погасив долг или заключив договор о его реструктуризации.

Напомним, ранее мы писали, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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