Чеченка у Фінляндії розповіла росіянам, за що їх ненавидять: 'у вас немає нічого нормального' (відео)

У Фінляндії в Гельсінкі стався конфлікт між жінкою із Чечні та парою росіян. Чеченка вирішила нагадати росіянам, що їм не раді за кордоном.

Судячи з відео, чеченка образилася на вислів росіян щодо її хіджабу. Розлючена мусульманка, не добираючи слів, почала пояснювати російським громадянам, чому вони "гів*о" та чому їх "треба розстрілювати".

Коли їй дорікнули, що вона говорить до них російською мовою, жінка сказала: "Я чеченка і розмовляю шістьма мовами. А ти знаєш свою … російську і все. Може, фінську вивчили ще, щоб громадянство тут отримати".

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Потім вона загадала росіянам їхнє вторгнення в Україну. "А ви не любите українців, бо вони вас гасять як собак? А чому ти в обличчі змінився, коли я сказала про українців?" – сказала жінка.

Вона нагадала росіянам, що саме через них чеченці мусили виїжджати з Чечні, оскільки російська влада ввела війська та вбивала її земляків.

"Я живу тут 13 років, тому що ви прийшли до мене додому, ви зруйнувати мій дім. Ніхто до мене не приходив? Ви підтримували все це! Єльцина, а потім цього ботоксного під*раса", – додала вона.

Вона називала росіян "убожеством", "лицемірами", "гидотами".

Раніше у Казахстані місцева мешканка пояснила росіянам, які намагаються нав'язати сусіднім країнам так зване "братерство", що казахи вважають росіян людоїдами.

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