Чим можна поливати орхідеї, щоб стимулювати цвітіння

Як правильно поливати орхідею в домашніх умовах, щоб цвіла - натуральні добрива для орхідей

Вода – найважливіший елемент для рослин. Крім зволоження рослин, вона допомагає транспортувати поживні речовини з ґрунту до клітин рослин.

Крім того, випаровування води, спричинене явищем транспірації, допомагає регулювати температуру рослин та охолоджувати їх. З усім тим, хоча вода життєво важлива для рослин, ви можете поливати їх у період росту рідким добривом, яке подбає ще й про стимулювання росту та цвітіння. Про це повідомляє Sante Plus.

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Зелений чай

Щоб насолодитися ефектним цвітінням орхідей, можна поливати зеленим чаєм. Він є дуже ефективним добривом для стимуляції цвітіння орхідей та підтримки їхнього здоров'я.

Насправді чай багатий на необхідні рослинам елементи, такі як азот, фосфор і калій. Щоб використати це натуральне добриво, просто розчиніть кілька листків зеленого чаю в гарячій воді і дайте охолонути. Потім використовуйте розчин для поливу орхідей.

Це рідке добриво можна використовувати один раз на місяць навесні та влітку. Крім того, використовуйте його економно, оскільки будь-який надлишок може призвести до опадання квітів та листя.

Крім поливу орхідей зеленим чаєм, ви також можете взяти пакетики із зеленим чаєм і розкидати їх вміст по ґрунту в горщику з орхідеями.

Вода для варіння яєць, щоб орхідеї знову зацвіли

Після варіння яєць круто збережіть воду для варіння. Дайте їй охолонути, а потім використовуйте для поливу орхідей. Яєчна шкаралупа має добрий вміст кальцію, магнію, карбонату та фосфору. Ці мінерали переходять у воду для приготування яєць та використовуються для добрива рослин.

Бананова шкірка для стимуляції цвітіння орхідей

Бананова шкірка багата калієм та азотом. Щоб ваші орхідеї знову зацвіли, змішайте бананову органічну шкірку з водою. Залишіть на 24 години, потім використовуйте цю рідину для поливу орхідей.

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Рисова вода для стимуляції цвітіння орхідей

Рисова вода є гарним добривом для рослин, яке багате на крохмаль, азот, фосфор і калій. Крім стимуляції росту рослин, така вода покращує процес їх фотосинтезу та стимулює зростання корисних бактерій у ґрунті.

Щоб стимулювати цвітіння орхідей, просто зберіть цю воду, дайте охолонути, а потім використовуйте її для поливу орхідей. Зверніть увагу, що вода для варіння рису – не єдине корисне рідке добриво для рослин. Приготування води з крохмалистих продуктів, таких як картопля або макарони, може бути корисним для ваших рослин.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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