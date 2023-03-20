Чим обробити плодові дерева до цвітіння від шкідників та хвороб: ефективний засіб

Дізнайтесь про поради досвідчених городників, які збільшать врожай плодів у рази. З приходом весни плодові дерева в саду потребують особливого догляду. Їх слід обприскувати, щоб захистити від шкідників та різних хвороб. Роблять це до початку цвітіння і появи перших зав’язей.

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Для кожного виду плодових є певні правила обробки. Чим обприскувати плодові дерева навесні:

Яблуня та груша – розчин мідного купоросу (200 г) та води (10 л); розчин з бордоської суміші (300 г) та води (10 л);

– розчин мідного купоросу (200 г) та води (10 л); розчин з бордоської суміші (300 г) та води (10 л); Слива та алича – магазинні препарати, що містять мідь; розчин сечовини, мідного купоросу чи бордоської рідини.

Персик – фунгіциди, у яких міститься мідь;

– фунгіциди, у яких міститься мідь; Вишня та черешня – 2%-ний розчин мідного купоросу, бордоська рідина або залізний купорос.

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