Чим обробити свіжі огірки, щоб вони зберігались якомога довше: простий лайфхак

Огірки – універсальний та популярний продукт на нашій кухні. Вони чудово поєднуються з іншими овочами та продуктами, і можна приготувати з них безліч смачних страв та консервів.

Читайте також: Як законсервувати гострі томати з аспірином на зиму: простий рецепт

Однак, свіжі огірки швидко псуються, особливо при зберіганні в холодильнику. Якщо ви хочете зберегти свіжість огірків на тривалий період, є простий лайфхак, який допоможе зробити це без великих затрат.

Секрет полягає в нанесенні на огірки шару яєчного білка перед зберіганням у холодильнику. Яєчний білок утворює захисну плівку на поверхні овочу, яка зберігає їх свіжими та хрусткими протягом двох місяців.

Щоб це зробити, нанесіть тонкий шар яєчного білка на поверхню огірків та зачекайте, доки він висохне. Потім помістіть огірки до спеціальної нижньої камери холодильника, уникаючи розташування поряд з яблуками та бананами, які виділяють газ етилен і можуть прискорити процес псування огірків.

З цим простим лайфхаком ви зможете зберегти свіжість огірків на тривалий час, економлячи гроші та маючи завжди під рукою цей смачний овоч.

Пропонуємо дізнатися спосіб, як заморозити огірки на зиму, аби додавати їх у страви.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!