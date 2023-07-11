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Чим небезпечний хрін для інших рослин на городі та як його позбутись

Ігор Романько

Як хрін може нашкодити рослинам на городі

Хрін може стати проблемою для городників, якщо йому дозволити розростатися безконтрольно на грядці. Хоча хрін є корисною рослиною, його розлоге листя може затінювати інші культури на городі. Розповідаємо, як позбутися хрону на городі.

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Небезпека хрону

Якщо дозволити хрону вільно рости на грядці протягом року або двох, проблеми не змусять себе чекати. Основна проблема полягає в тому, що хрін швидко поширюється, обплітаючи корінням весь доступний простір та виживаючи серед інших рослин.

Звичайне перекопування не допомагає вирішити проблему, оскільки хрін має дуже витривале коріння і може відродитися навіть з найменших кореневих залишків. Коріння хрону може розростатися на глибину до 7 метрів.

Як видалити хрін

Існує два основних правила боротьби з хріном:

  1. Не перерізайте коріння лопатою або іншими гострими предметами, оскільки це буде марним. Також існує ризик того, що хрін почне розширювати коріння ще глибше.
  2. Після обробки ретельно видаліть всі невеликі частинки коріння з грунту, інакше вони швидко почнуть розростатися знову. Також рекомендується посипати свіжі зрізи хріну кухонною сіллю.

Для видалення хрону використовуйте спеціальні вилки, які дозволяють підхоплювати коріння та витягувати його з ґрунту.

Для запобігання поширенню хрону на городі, його ділянку можна покрити міцним світлонепроникним матеріалом, наприклад, рубероїдом, і прикріпити його так, щоб нічого не просвічувало. Відсутність світла призведе до загибелі всіх рослин, включаючи хрін.

Загалом, краще вирощувати хрін в окремих контейнерах з металу або пластмаси або обмежувати його розповсюдження глибокими траншеями навколо грядок.

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