Чем опасен хрен для других растений на огороде и как его избавиться

Хрен может стать проблемой для огородников, если позволить ему разрастаться бесконтрольно на грядке. Хотя хрен является полезным растением, его раскидистые листья могут затенять другие культуры на огороде. Рассказываем, как избавиться от хрена на огороде.

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Опасность хрена

Если позволить хрену свободно расти на грядке в течение года или двух, проблемы не заставят себя ждать. Основная проблема состоит в том, что хрен быстро распространяется, оплетая корнями все доступное пространство и выживая среди других растений.

Обычная перекопка не помогает решить проблему, поскольку хрен имеет очень выносливые корни и может возродиться даже из самых маленьких корневых остатков. Корни хрена могут разрастаться на глубину до 7 метров.

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Как удалить хрен

Существует два основных правила борьбы с хреном:

Не перерезайте корни лопатой или другими острыми предметами, поскольку это будет бесполезно. Также существует риск того, что хрен начнет расширять корни еще глубже. После обработки тщательно удалите все небольшие частицы корней из почвы, иначе они быстро начнут разрастаться снова. Также рекомендуется посыпать свежие срезы хрена поваренной солью.

Для удаления хранилища используйте специальные вилки, которые позволяют подхватывать корни и вытаскивать их из грунта.

Для предотвращения распространения хрена на огороде его участок можно покрыть прочным светонепроницаемым материалом, например, рубероидом, и прикрепить его так, чтобы ничего не просвечивало. Отсутствие света приведет к гибели всех растений, включая хрен.

В общем, лучше выращивать хрен в отдельных контейнерах из металла или пластмассы или ограничивать его распространение глубокими траншеями вокруг грядок.

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