Чим небезпечний хрін для інших рослин на городі та як його позбутись

Хрін може стати проблемою для городників, якщо йому дозволити розростатися безконтрольно на грядці. Хоча хрін є корисною рослиною, його розлоге листя може затінювати інші культури на городі. Розповідаємо, як позбутися хрону на городі.

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Небезпека хрону

Якщо дозволити хрону вільно рости на грядці протягом року або двох, проблеми не змусять себе чекати. Основна проблема полягає в тому, що хрін швидко поширюється, обплітаючи корінням весь доступний простір та виживаючи серед інших рослин.

Звичайне перекопування не допомагає вирішити проблему, оскільки хрін має дуже витривале коріння і може відродитися навіть з найменших кореневих залишків. Коріння хрону може розростатися на глибину до 7 метрів.

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Як видалити хрін

Існує два основних правила боротьби з хріном:

Не перерізайте коріння лопатою або іншими гострими предметами, оскільки це буде марним. Також існує ризик того, що хрін почне розширювати коріння ще глибше. Після обробки ретельно видаліть всі невеликі частинки коріння з грунту, інакше вони швидко почнуть розростатися знову. Також рекомендується посипати свіжі зрізи хріну кухонною сіллю.

Для видалення хрону використовуйте спеціальні вилки, які дозволяють підхоплювати коріння та витягувати його з ґрунту.

Для запобігання поширенню хрону на городі, його ділянку можна покрити міцним світлонепроникним матеріалом, наприклад, рубероїдом, і прикріпити його так, щоб нічого не просвічувало. Відсутність світла призведе до загибелі всіх рослин, включаючи хрін.

Загалом, краще вирощувати хрін в окремих контейнерах з металу або пластмаси або обмежувати його розповсюдження глибокими траншеями навколо грядок.

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