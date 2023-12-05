Чим пахне космос: Астронавти розповіли, що відчули у вакуумі

У безповітряному просторі космосу відчути запах не можливо, проте астронавти, які повертаються з виходу у відкритий космос, описують особливий аромат. Ці запахи, зазвичай порівнювані з підгорілим стейком та відпрацьованим порохом, викликають цікавість та питання: звідки береться цей незвичайний аромат космосу?

Космос практично є вакуумом, тому астронавти повинні використовувати космічні кораблі, скафандри та інші пристрої для захисту від небезпек космосу. Однак саме під час повернення на корабель або космічну станцію астронавти вдихають унікальний аромат, який порівнюють із "розпеченим металом, пригорілим м'ясом, підгорілими пирогами, відпрацьованим порохом і зварюванням металу". про це пише Live Sciense.

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Один із можливих пояснень цього аромату пов'язаний з киснем, який оточує Міжнародну космічну станцію. Хоча космос є майже порожнім, кисень у його області може розщеплюватися під впливом ультрафіолетового випромінювання Сонця. Утворюючись, атомарний кисень може прилипати до різних поверхонь, викликаючи хімічні реакції та створюючи особливий запах.

Інша цікава теорія вказує на можливий вплив вибухів зірок, які генерують молекули поліциклічних ароматичних вуглеводнів. Ці молекули, що містяться в різних матеріалах, можуть викликати несподіваний аромат.

Також варто врахувати, що випромінювання Сонця може взаємодіяти з матеріалами скафандрів та інших об'єктів, які беруть астронавти на борт, викликаючи запах обпалення цих матеріалів.

Хоча офіційних досліджень на цю тему поки не проведено, NASA вже замовило створення парфумів, що імітують аромат космосу, для підготовки астронавтів до реальних умов космічних подорожей. Розроблені Стівом Пірсом, ці парфуми, відомі як Eau de Space, стали популярними серед широкої громадськості з моменту їх запуску у 2020 році.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що супутник Землі – Місяць має тверде металеве ядро.

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