Чим підживлювати солодкий перець в кінці липня, щоб отримати багатий врожай

Кропива може стати відмінним джерелом поживних речовин для солодкого перцю, а також сприяти підвищенню його солодкості. Для досягнення цих результатів важливо правильно використовувати кропиву, і наступний алгоритм допоможе вам зробити це ефективно.

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Зібрати достатню кількість листя кропиви і подрібнити його; Розмістити підготовлену зелену масу на дні глибокого посуду і залити помірно теплою водою; Після кількох днів стояння настойку кропиви слід процідити через фільтруючий матеріал і розбавити чистою водою в 10 разів; Готовий кропив'яний настій слід розприділити, поливаючи його під корінь кожного куща перцю, з обчисленням приблизно одного літра рідини на кущ.

Дотримуючись цих простих кроків, ви можете забезпечити свій солодкий перець необхідними поживними речовинами та зробити його більш солодким і смачним. Кропива добре доповнює перець, надаючи йому додаткових корисних властивостей, а настій цієї рослини стане незамінним джерелом поживних речовин для вашої садової культури.

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