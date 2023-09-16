Чим підживити полуницю у вересні для майбутнього врожаю

Полуниця потребує підживлення восени. Тоді вона зможе отримати достатньо мінералів та корисних речовин до наступного сезону.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" розповіли про ефективний спосіб, як це зробити. Після збору вражаю треба видалити зайві вуса, сухі і пошкоджені листя. Коли настане бабине літо або в теплий безсонний вересневий день обов'язково треба підгодувати полуницю самостійно приготованим засобом.

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Що потрібно для приготування суперзасобу для підгодівлі полуниці восени:

10 літрів води;

1/2 склянки попелу;

1 склянка сироватки;

5 крапель йоду.

Попіл заливаємо гарячою водою і даємо постояти близько 12 годин. Добре проціджуємо, щоб точно не забити пульверизатор. Всі інгредієнти змішуємо і проводимо обробку, ретельно змочуючи листя і вузлики.

У кінець вересня, коли температура знижується під кісточки полуниці не зайвим буде внести і мінеральні підгодівлі, наприклад нітроформофоку.

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