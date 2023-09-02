Чим підживити смородину у вересні, аби потім зібрати великий урожай

Восени варто велику увагу приділити догляду за смородиною. Адже саме від цього залежить, яким буде врожай рослини наступного сезону.

UAportal розповість про правильний догляд за смородиною. Зокрема, вже в перший місяць осені варто починати підготовки смородинових кущів до нового вегетаційного сезону.

Що варто знати про догляд за кущами смородини:

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Полив:

У вересні потрібно проводити вологозарядний полив. Для кожного куща смородини рекомендується використовувати 30-40 літрів води. Важливо, щоб волога проникала глибоко. Вода повинна промочити приблизно 30 сантиметрів ґрунту.

Обробка:

Смородину обробляють бордоською рідиною (1%) або сульфатом заліза. Це допоможе захистити рослини від хвороб і шкідників.

Підживлення:

Біля кущів смородини потрібно розкидати відро компосту або перегною, та розсипати 0,5 літра деревного попелу. Також деякі садівники готують поживний розчин, склад якого включає 2 столові ложки сульфату калію на 10 літрів води.

Зазначимо, що замість перегною можна використовувати картопляні шкурки. Їх розкидають навколо кущів і прикривають шаром тирси або гною. Це дозволяє не лише живити ґрунт, але й зберегти вологу та запобігти росту бур’янів.

Нагадаємо, ми вже писали, чим треба підживлювати смородину, щоб отримати неймовірний врожай.

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