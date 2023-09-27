Чим підживити яблуню та вишню, щоб наступного року був хороший врожай: поради городників

Восени однією з важливих процедур у догляді за плодовими деревами є внесення добрив, оскільки вони є вкрай необхідними для них.

Ця процедура особливо важлива, якщо ви прагнете до хорошого врожаю в наступному році.

Як же правильно підживити яблуню та вишню?

Радіотрек підказав кілька дієвих варіантів

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Яблуня

Спочатку потрібно рясно полити дерево, щоб поживні речовини могли оптимально вбиратися. Потім візьміть жменю золи та 30 грамів суперфосфату на кожну яблуню і внесіть цю суміш у ґрунт навколо стовбура дерева.

Вишня

Цей рецепт також можна використовувати для абрикосів, якщо вони ростуть на вашій ділянці. Для підживлення цих культур візьміть відро води і додайте до нього 2 великі ложки калію сульфату і 3 ложки суперфосфату. На кожного саджанця витратьте відро готової суміші.

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