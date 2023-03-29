Чим поливати моркву, щоб збільшити врожай та вберегтись від шкідників: поради городників

Морква – одна з розповсюджених культур серед українських дачників та городників. Втім, виростити соковиті та великі коренеплоди може бути складним завданням.

Зокрема, на заваді можуть стати шкідники. Однак дачники мають дієву пораду, яка допоможе захистити моркву та покращити врожайність рослини.

Для цього коренеплоди потрібно не просто регулярно поливати, а використовувати соляний розчин. Додавання солі відлякує шкідників, робить моркву соковитішою та запобігає загниванню рослини.

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Для приготування розчину потрібно розвести одну столову ложку кухонної солі на 10 л води. Для того, аби сіль повністю розчинилася, можна спочатку зробити це в стакані, а потім додати до основного об'єму рідини.

Втім, перед таким поливом спочатку треба зволожити ґрунт. Для отримання хорошого врожаю моркву потрібно рівномірно поливати впродовж всього вирощування.

Полив моркви після посадки повинен бути частим, але не рясним. Якщо занадто часто поливати, коренеплоди покриваються волосками, тріскаються і погано зберігаються.

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