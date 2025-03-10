Через місяць електроенергія подорожчає, але не для всіх: кому доведеться платити більше

В Україні з 1 травня скасують пільговий тариф на електроенергію для споживачів з електроопаленням. Наразі вони платять 2,64 грн за кВт*год до 2000 кВт*год на місяць, після чого застосовується стандартний тариф. З 1 квітня для цієї категорії тариф буде встановлено на рівні 4,32 грн за кВт*год.

Згідно з роз'ясненням компанії Yasno, уряд України змінив правила встановлення фіксованого тарифу на електроенергію для власників електроопалення. Відповідні коригування закріплені в постанові Кабміну №37 від 17 січня 2025 року.

Отже, для домогосподарств і колективних побутових споживачів, які використовують електроопалення, в період з 1 жовтня до 30 квітня встановлюються такі тарифи:

на обсяг споживання до 2000 кВт*год включно – 2,64 грн за кВт*год;

на обсяг споживання понад 2000 кВт*год – 4,32 грн за кВт*год.

До прикладу, якщо споживач, який використовує тариф "Електроопалення", у лютому витратить 1800 кВт*год, то його рахунок буде обчислюватися за ставкою 2,64 грн за кВт*год: 1800 * 2,64 = 4 752 грн. У разі споживання 2300 кВт*год сума до сплати визначатиметься так: 2000 * 2,64 + 300 * 4,32 = 6 576 грн.

Читайте також: Скільки потрібно буде платити за світло з 1 травня: названо тариф за 1 кВт*год

Що буде з загальним тарифом на електроенергію

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 632 від 31.05.2024, тариф на електроенергію залишатиметься незмінним до кінця квітня. Це означає, що з 1 травня 2025 року уряд повинен ухвалити рішення: або підвищити вартість електроенергії, або продовжити чинність постанови ще на рік. Як правило, тарифи переглядають наприкінці опалювального сезону, тож, найімовірніше, постанова залишатиметься актуальною з травня 2024-го по травень 2025-го.

За даними джерел OBOZ.UA в уряді, наразі питання підвищення тарифів на електроенергію взагалі не обговорюється. Кілька представників Кабміну заявили, що це "не на часі". Чинний тариф у розмірі 4,32 грн за кВт*год достатньо покриває витрати на виробництво та постачання електроенергії. Водночас залишається проблема з імпортною електроенергією, яка коштує значно дорожче. Для покриття дефіциту в години пікового навантаження Україні доводиться закуповувати струм за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими будуть тарифи та електроенергію та газ з 1 квітня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!