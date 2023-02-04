Четверо двохсотих та семеро трьохсотих: прикордонники вибили окупантів з передмістя Бахмута

Українські прикордонники, що воюють на східному напрямку, зуміли зупинили ворожий штурм. Також захисники вибили частину російських підрозділів з передмістя Бахмута.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, аеророзвідка прикордонного загону помітила, що російські інтервенти готуються до наступу на Бахмут. "По місцю зосередження окупантів мінометники здійснили вогневий наліт".

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Повідомляється, що отримавши порцію снарядів, окупанти перегрупувались та почали готуватися до атаки. Зокрема, три групи штурмовиків перебіжками наблизились до рубежу оборони й спробували зосередитись для прориву.

"Вогнем з автоматичних та станкових гранатометів бійці Держприкордонслужби обмежили можливості ворога для маневру. Не даючи змоги нападникам об’єднатись, прикордонники розпочали ближній бій. У позиційній боротьбі, яка тривала увесь світловий день, охоронці кордонів змусили російських зайд відступити. Спроба штурму провалилася, втрати загарбників склали 4 вбитих й 7 поранених", – додали в ДПСУ.

Нагадаємо, на східному фронті від початку року найгарячішими точками залишаються Бахмут та Соледар. російське військове керівництво кинуло тисячі вагнерівців на захоплення цих міст. Ворог атакує будинки та інфраструктуру Бахмута й Соледара реактивними системами та артилерією. Вцілілих будівель майже не лишилося.

Українські воїни продовжують докладати титанічних зусиль для захисту кожного метра рідної землі.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, що росія знову готує наступ. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

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