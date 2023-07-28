'Четвертий енергоблок переведений в гарячий стан': в Енергоатомі розповіли про ситуацію на ЗАЕС

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС в Енергодарі росіяни перевели четвертий енергоблок в гарячий стан. Натомість п'ятий – переведено в холодний.

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону. З його слів, це підвищує ризики ядерної небезпеки.

"Четвертий енергоблок переведений в гарячий стан, а п’ятий – в холодний. Це означає, що енергоблок розігрітий до нормальних параметрів і з такого стану далі можна запустити реактори, якщо була б така можливість у рашистів. На сьогодні в них немає таких можливостей через те, що не вистачає ліній, інші порушені", – сказав Петро Котін.

Він зазначив, що вцілілих електроліній недостатньо, аби передавати вироблену енергоблоком електрику, в разі того, якби окупанти захотіли б його запустити. Тоді як в гарячому стані четвертий енергоблок забирає електроенергію від енергосистеми України, через це працюють насоси, які гріють воду. Тоді як у першому контурі з цієї води виробляють пару, яка використовується для власних потреб ЗАЕС.

Котін наголосив, що це виходить за межі забезпечення умов безпечної роботи станції, тому окупанти порушують всі ліцензії, які видає атомний регулятор України.

Нагадаємо, росіяни замінували буферну зону на ЗАЕС. МАГАТЕ підтвердило порушення фізичного захисту електростанції.

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