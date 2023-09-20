Чотири кімнатні рослини, які усувають вологість

Крім прикраси приміщень рослини також можуть очищати навколишнє повітря. Деякі також ефективні в усуненні надмірної вологості і, отже, запобігання появі плісняви.

Видання Sante Plus назвало чотири вазони, які допоможуть побороти низку проблем, зокрема цвіль. Завдяки цьому мікроскопічні грибки не будуть поширюватися повітрям.

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Рослина-павук

Рослина-павук, або хлорофітум, є багаторічною травою з вічнозеленим листям. Для неї характерне гнучке листя у вигляді довгих спадаючих з боків стрічок. Ця рослина невибаглива і її легко доглядати, вона може переносити посуху і низьку освітленість.

Вазон очищає навколишнє повітря та видаляє чадний газ, толуол, а також формальдегід та бензол. Крім видалення цих забруднюючих речовин, рослина-павук також ефективно поглинає велику кількість вологи з повітря. Саме це допомагає запобігти появі плісняви.

Мирна лілія

Спатіфіллум

Мирна лілія або спатіфілум – багаторічна кімнатна рослина, яку легко доглядати. Ця витривала рослина переносить рідкий полив і може рости навіть у слабоосвітлених місцях.

Завдяки своєму листю спатіфілум поглинає вологу, що циркулює в повітрі, і тим самим допомагає запобігти розвитку цвілі та грибка в будинку.

Бостонський папоротник

Бостонський папоротник

Бостонський папоротник або нефролепіс – зелена кімнатна рослина з декоративним листям. Ця стійка рослина цінується за свою очищувальну дію. Фактично він допомагає поглинати леткі органічні компоненти, такі як ксилол і формальдегід, що виділяються фарбою, клеєм або меблями.

Крім того, бостонський папоротник — тропічна рослина, яка дуже ефективно поглинає вологу.

Тілландсія

Тілландсія

Тілландсія родом з американського континенту і являє собою багаторічну рослину, що швидко росте. Ця кімнатна рослина, також звана дочкою повітря, міцна і легко вирощується.

Залежно від вибраного виду тиландсію можна використовувати підвішеною, перевернутою або встановленою в горщику. Ця рослина має особливість харчуватися за рахунок вологості довкілля. Його листя може вловлювати воду з повітря, тим самим знижуючи рівень вологості в будинку, щоб уникнути появи цвілі. Щоб рослина прослужила довго, тримайте її у світлому місці, уникаючи прямих сонячних променів.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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