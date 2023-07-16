Чотири рослини, які природним чином відлякують мурах в саду та на городі

Як швидко позбутися мурах на городі та в саду - корисні рослини для саду

Мурахи можуть стати справжньою неприємністю в саду і завдати шкоди вашим рослинам. На щастя, їх можна позбутися, посадивши рослини-репеленти.

Одне можна сказати напевно: ви миттєво відлякаєте цих комах та ефективно захистите свої рослини. Про це пише видання Sante Plus.

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Щоб відлякати мурах, потрібні лише правильні рослини. На додачу до всього, їх легко садити, і вони приносять прекрасний запах у ваш сад.

Чотири рослини, які відлякують мурах у саду та на городі:

1. М'ята. Ця рослина має відлякувальну дію на мурах. Росте на сонячних або напівтінистих місцях. Грунт повинен бути вологим і багатим на гумус.

Це невибаглива рослина, яка не потребує особливого догляду. Щоб контролювати буйне зростання м'яти, потрібно помістити її у великий горщик, який потім ви пересадите в землю. Рослину необхідно регулярно обрізати.

Як швидко позбутися мурах на городі та в саду - корисні рослини для саду

2. Чебрець. Попри те, що чебрець не так сильно пахне, як м'ята, він також є чудовим репелентом для мурах. Це багаторічна рослина досягає у висоту близько 30 см. Найкраще росте в добре дренованому грунті та на сонячному місці.

Ця рослина родом із районів Середземномор'я, тому погано переносить холод та надлишок вологи. Взимку ви повинні захистити чебрець від морозу, накривши шаром соломи.

Чебрець - Як швидко позбутися мурах на городі та в саду - корисні рослини для саду

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3. Майоран. Він не тільки допоможе вам відлякати мурах у саду, але й стане чудовою рослиною для прикраси вашої оселі. Рослина добре росте в теплих, сонячних місцях, а грунт повинен бути родючим, водопроникним, зі злегка лужним середовищем. Вирощується як однорічна рослина, але взимку вимерзає.

Майоран - корисні властивості майорану

4. Лаванда. Рослина відлякує не тільки мурах, а й комарів, мух та кліщів. Лаванду слід садити в безпосередній близькості від троянд, щоб захистити їх від попелиці.

Рослина добре росте в теплих, сонячних, сухих місцях і на добре дренованих вапняних ґрунтах. Лаванду можна посадити, щоби ароматизувати будинок. Ідеально підходить для клумб, а також балконів та терас.

Лаванда - чим відлякати мурах з саду

Пам'ятайте, що до мурах не можна ставитися виключно як до шкідників. Їхня присутність у саду також має багато переваг. Серед них:

Мурахи харчуються паразитами.

Їх послід (включаючи азот) удобрює ґрунт.

Завдяки мурахам ростуть багато рослин, такі як фіалки, анемони та проліски.

Нагадаємо, що небажані гості, такі як мухи, можуть порушити ваш душевний спокій. Існує безпомилкове рішення, щоб позбутися цієї проблеми.

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