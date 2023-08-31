Чотири розумні способи використання рису вдома

Рис – це набагато більше, ніж просто основний продукт на нашій кухні. Він має несподівані застосування за межами кулінарної сфери.

Цей інгредієнт є справжнім союзником у наших домашніх справах. Видання Sante Plus розповіло, як повністю розкрити потенціал рису.

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Видалення неприємних запахів

Щоб ваша ванна кімната завжди була ароматною, існує природний і дуже простий метод, який полягає в тому, щоб помістити сирий рис в миску і додати кілька крапель ефірної олії евкаліпта або лаванди. Незабаром ваша ванна кімната наповниться приємним ароматом і позбавиться неприємних запахів.

Зберігайте свої ножі у рисі

Якщо ви шукаєте оригінальний спосіб зберігання ножів, не пошкоджуючи їх кінчики, то рис – найефективніший спосіб зробити це. Просто візьміть високу склянку і наповніть її рисом на ¾.

Покладіть свій телефон у рис

Якщо ваш телефон впаде у воду, то ситуацію можна виправити. Для цього вам потрібен рис. Для цього помістіть смартфон у пакет для заморожування, наповнений сирим рисом, попередньо висушивши його, та вийміть SIM-картку та акумулятор. Залиште пристрій в пакеті з рисом приблизно на дві години або більше, а потім перевірте, чи працює телефон знову. Зауважте, що цей спосіб не завжди працює.

Підтримуйте свою кавомолку

Смак меленої кави безцінний, і це достатня причина, щоб подбати про кавомолку. Однак її може бути досить складно очистити, оскільки доступ до механізмів може бути непростим. Завдяки рисовим зернам можна буде ефективно очистити кавомолку, зокрема через їхню текстуру та розмір. Вони також позбавлять від гіркого запаху олії, яку виділяють кавові зерна.

Для цього замість зерен кави додайте в кавомолку зерна рису, увімкніть, а потім за допомогою щітки очистьте.

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