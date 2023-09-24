Чотири поради, як зберігати авокадо, щоб воно не почорніло

Як зберігати авокадо, що воно не чорніло - як правильно зберігати авокадо

Існують різні способи зберігання авокадо, щоб воно не почорніло надто швидко. Це допоможе довше насолоджуватися чудовим смаком та кремовою текстурою.

1. Зберігайте авокадо у морозильній камері. Щоб воно не дозріло надто швидко, покладіть його спочатку у ящик для овочів в холодильнику. Холод уповільнить процес окиснення. З метою додаткової обережності відокремте авокадо один від одного герметичними пакетами, щоб вони не виділяли знаменитий газ, що прискорює дозрівання.

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Ви здивуєтеся, але у морозилці авокадо можна зберігати навіть кілька місяців. Тому що чим холодніша температура, тим довше зберігається. Оскільки саме навколишнє повітря має тенденцію вплинути на почорніння.

Щоб його заморозити, потрібно зняти оболонку та помістити всю м'якоть усередину блендера. Після отримання пюреподібної консистенції, додайте кілька крапель лимона або іншу приправу за власним бажанням. Потім помістіть пюре з авокадо в ріжок або контейнер, а потім в морозильну камеру.

2. Зберігайте авокадо з оливковою олією. Якщо ви розрізали авокадо і хочете зберегти його кілька днів, треба покрити м'якоть і змочити невеликою кількістю оливкової олії. Олія діятиме як захисна плівка, що обмежує окиснення повітрям.

Після цього необхідно помістити авокадо в герметичний контейнер, харчову плівку або папір для подальшого його правильного зберігання. Звичайно, краще зберігати його в холодильнику.

3. Зберігайте авокадо, не відкриваючи його. Ще один спосіб правильно зберігати авокадо – не відкривати його: якщо ви не з'їли половину авокадо і хочете, щоб вона збереглася довше, вам обов'язково потрібно залишити її в холодильнику. Це запобігатиме потраплянню кисню всередину і, отже, не дозволить почорніти.

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Якщо ви відкрили авокадо, зручно спочатку з'їсти ту частину, де немає кісточки. Тому що ядро також захищає невелику ділянку від дії кисню і дозволяє йому залишатися в хорошому стані.

Затримання дозрівання авокадо може цибуля, яку теж можна покласти у герметичний контейнер разом з фруктом.

4. Консервуйте авокадо, додавши кілька крапель лимона. Якщо у вас вже відкрито авокадо і ви хочете зберегти шматочки, змастіть його кількома краплями лимона, а потім помістіть у пакет або контейнер.

Лимонна кислота захищає перший шар авокадо і запобігає його окисненню або гниттю. Це дасть вам 2 дні, щоб з'їсти його. Не забувайте завжди зберігати авокадо в холодильнику.

Нагадаємо, що багато хто зберігає хліб у холодильнику, але це не дуже хороша ідея. Фахівці переконують, що у такій ситуації хліб ризикує зіпсуватися швидше.

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