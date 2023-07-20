Чотири поради, як допомогти домашнім тваринам пережити спеку

Коли температура досягає високої позначки, домашні тварини особливо погано її переносять, а безпритульні тварини – тим паче. Щоб допомогти тваринам навколо нас пережити цей період сильної спеки, ми пропонуємо зробити деякі рятівні жести.

Видання Sante Plus зауважило, що важливо піклуватися про своїх собак, кішок, кроликів, папуг регулярно. Проте у спекотний період треба подвоїти зусилля.

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Таким чином, щоб зберегти тварин у безпеці та забезпечити їм прохолоду цього літа, пропонується виконати прості дії:

1. Забезпечення водою бездомних тварин. Як і люди, тварини регулярно потребують чистої води. Якщо ви хочете, щоб бездомні тварини у вашому районі мали більше шансів витримати суворі умови високих температур, подумайте, щоб забезпечити їх. Поставте біля будинку ємності зі свіжою водою, щоб собаки, кішки та птахи могли пити з неї.

Звичайно, якщо у вас є домашній вихованець, ви повинні постійно залишити миску, наповнену водою, щоб вгамувати його спрагу.

2. Ніколи не залишайте своїх вихованців у машині. Як і у випадку з немовлятами та дітьми, за жодних обставин не залишайте своїх вихованців у припаркованій машині, коли спекотно, особливо якщо палить сонце. Навіть хвилина може зашкодити їм.

Температура всередині транспортного засобу може піднятися до критичного рівня і завдати непоправної шкоди вашій тварині. Таким чином, ситуація потенційно фатальна для тварини, яка може зрештою постраждати від теплового удару. Замість того, щоб залишати тварину всередині, краще взяти її із собою, навіть якщо це на хвилину чи дві.

Якщо на вашому боці ви бачите тварину, яка переносить спеку чи спеку в машині, припаркованій на яскравому сонці, ви повинні негайно викликати допомогу, зв'язавшись із поліцією. Така ситуація може бути розцінена як жорстоке поводження з тваринами.

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3. Уникайте найспекотніших годин дня для прогулянки з тваринами. Найкраще гуляти з вихованцем у той час, коли не вирує спека. Зокрема це до 9:00 ранку і після 18:00 вечора.

Також можливо варто обмежити навантаження вашого собаки, зокрема ігри з м'ячем до хвилини або двох, а також уникайте прогулянок гарячою землею. Тримайте його подалі від асфальту протягом дня, оскільки це може подразнити його подушечки. Всі ці деталі також говорять про те, що більшу частину дня тварина повинна проводити усередині будинку.

4. Використовуйте вологий корм. Волога їжа дозволяє тварині вгамувати спрагу у разі потреби.

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