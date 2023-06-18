Чотири способи приготувати натуральний засіб від попелиці з харчовою содою

Як позбутися попелиці та шкідників на квітах та городніх рослинах - чотири натуральні засоби з содою від шкідників

На городі та у квітнику часто можуть оселятися шкідники та різні комахи, які поширюють хвороби на рослини. Позбутися деяких з них допоможе харчова сода та інші натуральні засоби.

Видання Sante Plus розповіло, як швидко вигнати попелицю зі свого саду чи городу. Ці комахи смокчуть і пережовують стебла та листя рослин і завдають їм серйозні пошкодження.

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1. Харчова сода, оливкова олія та засіб для миття посуду

Для боротьби з попелицею приготуйте розчин натурального бікарбонату.

Інгредієнти:

½ чайної ложки харчової соди;

2 склянки теплої води;

⅔ склянки оливкової олії;

4-5 крапель рідини для миття посуду.

З'єднайте всі інгредієнти та рівномірно перемішайте. Візьміть пульверизатор та налийте туди розчин, що у вас вийшов. Перед тим, як обприскувати рослину, її треба струсити, аби корисні комахи та комахи-запилювачі впали або полетіли.

Попелиця ж прилипає до рослини. Тому обприскайте рослину, щоб відлякати не тільки попелиць, але й кліщів та білокрилок.

2. Харчова сода

Харчова сода сама по собі є хорошим репелентом проти низки комах, зокрема мурах, тарганів, слимаків та равликів. Рясно посипте садовий ґрунт харчовою содою, доріжки та навколо уражених рослин. Використайте просіювач борошна, щоб насипати рівномірно.

Також харчову соду можна розпорошити безпосередньо на проблемних комах, щоб знищити їх. Пам'ятайте, що обробляти можна зрідка і в невеликих кількостях.

Для листової зелені, такої як капуста та салат, які часто стають жертвами черв'яків та гусениць, посипте сумішшю із харчової соди та борошна (взяти у рівних кількостях).

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3. Гірчична олія та харчова сода

Ось ще один домашній рецепт, як приготувати натуральний бікарбонатний засіб проти попелиці, щоб подбати про ваші рослини.

Інгредієнти:

1 столова ложка харчової соди;

⅓ склянки гірчичної олії.

Змішайте харчову соду та гірчичну олію, зберігайте суміш у закритому контейнері з маркуванням. Для використання змішайте дві чайні ложки суміші із чотирма склянками води. Налийте розчин у пульверизатор і обприскайте всі кутки саду, доріжки та навколо рослин. Ніколи не обприскуйте рослини прямо!

4. Харчова сода, олія німа, кастильське мило

Олія німа у поєднанні з харчовою содою є гарною комбінацією проти шкідників. Щоб зробити натуральний засіб від попелиці з бікарбонатом, дотримуйтесь наступної інструкції:

Інгредієнти:

Близько 4 літрів води;

2 столові ложки олії німа;

1 столова ложка кастильського мила;

2 чайні ложки харчової соди.

Покроковий рецепт приготування:

1. Змішайте інгредієнти та заповніть розпилювач.

2. Обприскуйте рослини натуральним бікарбонатним розчином проти попелиці. Але не робіть цього у сонячний день, щоб не спалити листя.

Крім знищення комах, харчова сода залишає лужний осад на поверхні рослин, що безумовно не сприяє зростанню спор грибка.

Зауважимо, що домашні інсектициди з харчової соди слід використовувати у сухі, похмурі чи похмурі дні. Таким чином, рослини не зневоднюються і не обгоряють на сонці.

Гідрокарбонат натрію розчинний у воді. Уникайте обприскування рослин у дощову погоду.

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