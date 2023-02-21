Чотири знаки зодіаку, яким Венера сприятиме в романтичному та фінансовому плані

Венера 20 лютого переходить в Овна і залишатиметься до 17 березня. Окрім наповнення ентузіазмом і апетитом до нових емоцій, це підніме рівень кохання до найвищого рівня.

Це дасть можливість кільком знакам зодіаку претендувати на найкраще, покращити свої фінанси та жити унікальними моментами. Астрологи назвали чотири знаки, яким пощастить у цей період.

Овен

Венера у вашому знаку допомагає вам підвищити впевненість у собі, виявити найкрасивішу та найсексуальнішу сторону себе та, звичайно, продати це з особливим успіхом. Звичайно, ви будете запалювати багаття на своєму шляху, до вас буде тягнути, як магнітом.

Ви також захочете того, що бачите тут і зараз, ви будете гнатися за цим, ви вимагатимете цього, і ніщо не втече від вас. А оскільки ви відчуєте нудьгу, можливі кардинальні зміни зовнішності, які виведуть вас на вершину.

Риби

Венера докладе руку, щоб блага прийшли до вас. Не чекайте значного збільшення грошей, але ви також отримаєте свої подарунки, можливо, навіть суму, яка тимчасово зніме ваш стрес.

З іншого боку, можливо, ви укладете вигідну угоду або будете шукати способи збільшити свій дохід. Емоції переповнюватимуть вас, ваші бажання стануть інтенсивними, а сексуальність розжареною, тому ви легко піддастеся різноманітним спокусам.

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Діва

Венера у вашому 8 будинку принесе вам тільки користь, якщо ви також вилізете з натягнутої мотузки і дивитиметеся на речі простіше. Спонтанність і безпосередність – це те, що допоможе вам знайти сексуальну радість.

Ви повинні піклуватися не про завтрашній день і про розвиток подій, а про відчуття моменту. Адже весь цей час ви будете "багатою нареченою". Вам навіть не потрібні рекомендації.

Стрілець

Зліт вашого любовного життя є даним, ви віддастеся нещадному полюванню, ваші любовні пригоди будуть численними, ваша сексуальна привабливість буде інтенсивною. Ви докладете всіх засобів, щоб отримати людину тобі подобається.

Стосунки не за горами, і якщо вони тримають вас під контролем, дуже ймовірно, що вони триватимуть. Якщо ви перебуваєте у стосунках, ви розділите унікальні моменти любові та пристрасті зі своїм партнером.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, що буде з кар'єрою у 2023 році у першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та другої, від Терезів до Риб.

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