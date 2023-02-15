Чотири знаки зодіаку покращать свої стосунки цього тижня

Цього тижня Сонце переходить у знак Риб, повертаючись у життя як зірка надії та даруючи можливість покращити своє романтичне життя. Настав чарівний час не просто взятися за новий початок, а й зробити гігантський стрибок віри.

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, які покращать свої відносини з 13 по 19 лютого 2023 року. У них нарешті все вийде на особистому фронті.

Діва

Ви схильні бачити зміни у своєму власному любовному житті. Попри те, що енергія Риб приносить можливості у ваше романтичне життя, це не означає, що вона завжди приносить користь. Останні кілька місяців були сповнені благословеннями, але також викликами, коли ви рухалися в нових водах до того, чого, як ви казали, завжди хотіли.

Легко говорити про стосунки чи сімейне життя, яких ви бажаєте, але прийняти й отримати це часто інша ситуація. Через черговий кінець у вашому житті нарешті відбудеться початок. Для вас це усвідомлення того, що хоча ніщо не піде за планом, це не означає, що це все одно не завершиться здійсненням усіх ваших мрій.

Риби

Повернення сонячної енергії цього тижня у вашому власному знаку є поворотним моментом для вас не тільки в романтичному плані, але й у тому, щоб справді отримати те життя, якого ви завжди хотіли. Це шанс для вас охопити більше своїх власних бажань і потреб і прийняти їх у своєрідну дію для більшого достатку.

У вас завжди є дар до компромісу, але це не означає, що вам не потрібно просто відстоювати те, чого ви дійсно хочете. Сатурн закінчує своє панування у Водолії, перш ніж він перейде у ваш знак зодіаку, що означає, що ви пропрацювали та дізналися все, що вам призначено про несвідому та найглибшу частину вашого життя та розуму.

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Терези

Переконайтеся, що ви взяли те, що ви дізналися про межі та цінності за останні кілька місяців, і встановили все, що вам потрібно, щоб ви могли відчувати, ніби можете дати своєму любовному життю те, що йому потрібно – і отримати те, що вам потрібно. Хоча більшість майбутніх романтичних подій пов’язані з вашим власним зростанням, пов’язаним із тим, на що ви заслуговуєте, є також невеликий шматочок, який змінить ваш образ у вашому професійному житті.

Коли ви відчуваєте розчарування у ваших стосунках, це нормально поринути в роботу, тому що принаймні там ви можете знайти відчутні способи вимірювання успіху. Але тепер ви повинні мати можливість створити простір для процвітання цих стосунків у вашому житті.

Стрілець

Ви вже думаєте про речі в більш серйозному тоні, оскільки зараз так багато планет спускаються в Овні, що піднімає теми шлюбу, дітей і радості. Це не означає, що ви повинні підписатися на будь-який із них, а лише те, що вони відіграватимуть ключову роль у вашому житті протягом наступного місяця.

Сонце, яке цього тижня повертається до люблячого та повного надії знаку зодіаку Риб, освітлює ваш дім і сім’ю, натякаючи на те, що ви готові зробити стрибок віри в те, у що вірите. Але все це лише на стадії підготовки до феєрверку.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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