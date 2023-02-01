Чотири знаки зодіаку чекають погані новини в лютому: їм можуть розбити серце

Лютий 2023 року стане дуже важким періодом для чотирьох уродженців зодіакального кола – на них чекають проблеми в особистому житті. Дрібні сварки та непорозуміння можуть перерости у скандали, які завершаться розривом стосунків.

За словами астрологів, у зоні ризику Овен, Близнюки, Лев, Рак. Ось що на них чекає!

Овен (21 березня – 19 квітня)

Для уродженців цього знаку зодіаку лютий буде "вибухонебезпечним" – неправильно сказане слово другій половинці може спричинити бурхливу сварку. Овни дуже емоційні, тож у словах не стримуються, і це лише додає проблем. Непорозуміння у парі були давно, але в лютому проблеми будуть настільки явними, що партнер Овнів може ухвалити рішення піти. Це стане для уродженців знаку болючим ударом.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки люблять гучні компанії і терпіти не можуть обмежень. Уродженці знаку давно загралися у "життя без обмежень" та забули про свою родину. Однак терпінню другої половинки може прийти кінець. Близнюки будуть шоковані, дізнавшись про те, що ідеальний світ, який існував у їхній уяві, не має нічого спільного з реальністю. Їм доведеться дорого заплатити за свої помилки.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви досить егоїстичні, вони завжди ставили на перше місце свої інтереси і були впевнені, що світ має крутитись навколо них. Але уродженці знаку раптом помітять, що їхній партнер явно охолодів, більше того – може відкрито фліртувати з іншими. Це виб'є Львів із колії та змусить переглянути плани на майбутнє. Уродженці знаку повинні вирішити, чи хочуть вони зберегти ці стосунки, чи рухатимуться далі порізно.

Рак (21 червня – 22 липня)

Раки давно жили у світі ілюзій, приписуючи своєму партнерові ті риси, які йому насправді не притаманні. Складна ситуація, з якою зіткнуться уродженці знаку, змусить їх глянути правді у вічі. У житті Раків відбудеться подія, яка буквально виб'є їх із колії, і стане випробуванням на міцність для пари. Якщо уродженці знаку та їхній партнер не зможуть разом пройти важкий шлях, це стане фіналом стосунків.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.