Четыре знака зодиака ждут плохие новости в феврале: им могут разбить сердце

Февраль 2023 года станет очень трудным периодом для четырех уроженцев зодиакального круга – их ждут проблемы в личной жизни. Мелкие ссоры и недопонимания могут перерасти в скандалы, которые завершатся разрывом отношений.

По словам астрологов, в зоне риска Овен, Близнецы, Лев, Рак. Вот что их ждет!

Овен (21 марта – 19 апреля)

Для уроженцев этого знака зодиака февраль будет "взрывоопасным" – неверно сказанное слово второй половинке может повлечь за собой бурную ссору. Овны очень эмоциональны, поэтому в словах не сдерживаются, и это только добавляет проблем. Недопонимания в паре были давно, но в феврале проблемы будут настолько явными, что партнер Овнов может принять решение уйти. Это станет для уроженцев знака болезненным ударом.

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Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы обожают шумные компании и терпеть не могут ограничений. Уроженцы знака давно заигрались в "жизнь без ограничений" и забыли о свое семье. Однако терпению второй половинки может прийти конец. Близнецы будут шокированы, узнав о том, что идеальный мир, который существовал в их воображении, не имеет ничего общего с реальностью. Им придется дорого заплатить за свои ошибки.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы достаточно эгоистичны, они всегда ставили на первое место свои интересы и были уверены, что мир должен крутиться вокруг них. Но уроженцы знака вдруг заметят, что их партнер явно охладел, более того – может открыто флиртовать с другими. Это выбьет Львов из колеи и заставит пересмотреть планы на будущее. Уроженцы знака должны решить, хотят ли они сохранить эти отношения или будут двигаться дальше порознь.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки давно жили в мире иллюзий, приписывая своему партнеру те черты, которые на самом деле ему не присущи. Сложная ситуация, с которой столкнуться уроженцы знака, заставит их взглянуть правде в глаза. В жизни Раков произойдет событие, которое буквально выбьет их из колеи, и станет испытанием на прочность для пары. Если уроженцы знака и их партнер не смогут вместе пройти тяжелый путь, это станет финалом отношений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.