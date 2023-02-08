Що робити, щоб домашній Wi-Fi працював краще: 3 прості поради

Якщо ви хочете покращити сигнал домашнього Wi-Fi роутера, не варто одразу думати про заміну провайдера чи самого пристрою. Спершу почитайте ці поради, які допомагають пришвидшити роботу Wi-Fi.

Сигнал може ставати гірше через занадто близьке розташування до інших приладів, таких як мікрохвильова піч, холодильник, телевізор, ігрова приставка та інша великогабаритна побутова техніка.

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Також не варто розміщувати ноутбуки, смартфони та інші гаджети якомога ближче до роутера, адже це не допоможе покращити сигнал. Сучасні пристрої здатні забезпечити якісний зв’язок з мережею навіть за межами приміщення, де встановлено роутер.

Ось декілька порад від фахівців, які допоможуть покращити швидкість Wi-Fi:

Роутер краще розмістити в центрі квартири чи будинку на підвищенні. Пристрій має бути встановлено ближче до стелі;

Більшість сучасних роутерів здатні працювати в діапазоні 2,4 ГГц і 5 ГГц. До другого діапазону рекомендується підключати основні робочі пристрої – ПК, ноутбуки, смартфони. А всілякі датчики, розумні лампи та інші аксесуари, для яких не потрібна висока швидкість – до першого.

Перевірте, чи немає в домі "мертвих точок". Мертва зона Wi-Fi – це ті місця в домі, де сигнал не ловить, хоча мав би бути. Виправити ситуацію можна придбавши другий маршрутизатор або Wi-Fi для створення повноцінного покриття.

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