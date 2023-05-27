Що робити, щоб квіти у вазі стояли 'живими' якомога довше: поради флористів

Тепла пора року приносить у домівки українців свіжі букети квітів. Втім, зрізані рослини можуть досить швидко зів'янути, якщо не забезпечити правильні умови зберігання.

За словами флористки Мар’ям Гані, знання того, як доглядати за такими квітами, може допомогти "максимізувати їхні переваги та тривалість життя". Вона поділилася декількома дієвими порадами, пише Express.co.uk.

За словами флористки, перш за все варто стежити за водою. Мар'ям радить чистити та наповнювати вазу кожні два-три дні, а також уважно стежити за рівнем води.

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Однак вона не радить використовувати теплу воду, оскільки так букет швидше зів'яне. Також, щоб квіти простояли якомога довше, флористка пропонує правильно їх обрізати.

"Я б порадила зрізати стебла під кутом. Також важливо переконатися, що стебла обрізані на висоту вази, щоб вони не зламалися. Якщо ви помітили деяку зміну кольору в нижній частині стебла, доцільно обрізати цю точку", – розповіла вона.

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