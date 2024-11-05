Що робити, якщо чоловік з інвалідністю перебуваючи за кордоном отримав повістку: пояснення юриста

У контексті діючої в Україні загальної мобілізації адвокатка Марина Бекало надала роз'яснення щодо ситуації, коли чоловік з інвалідністю ІІІ групи, який мешкає за кордоном, отримує повістку після оновлення своїх даних.

За словами юристки, подібні виклики можуть надходити з різних причин: від закінчення терміну дії статусу інвалідності (якщо він не безстроковий) до загальної практики викликів усіх, хто перебуває на обліку. Важливо зазначити, що якщо особа під час оновлення даних вказала закордонну адресу проживання, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають підстав надсилати повістку за українською адресою реєстрації. Про це пише Уніан.

Згідно з Постановою КМУ 560, повістки мають надсилатися за вказаним місцем проживання, навіть якщо воно знаходиться за кордоном, хоча на практиці ТЦК не здійснює розсилку за межі України. Якщо система "Резерв+" містить інформацію про проживання за кордоном, це може стати підставою для оскарження можливого штрафу.

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У разі отримання повістки чоловіку з інвалідністю ІІІ групи рекомендується:

Направити до ТЦК та СП повідомлення про неможливість з'явитися через проживання за кордоном, посилаючись на актуальні дані в системі "Резерв+". Подати поштою документи для отримання відстрочки, включаючи заяву та завірені копії довідки МСЕК або пенсійного посвідчення.

ТЦК та СП зобов'язані прийняти та розглянути подану заяву. Копії документів можна засвідчити самостійно або у консульських установах країни перебування.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можуть оштрафувати, якшо повістка затрималась на пошті.

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