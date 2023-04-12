Що робити, якщо немає паперової форми для випікання паски

Багато господинь перед світлим Воскресінням Христовим – Великоднем у метушні забувають купити спеціальні паперові, металеві чи силіконові форми для випічки або ж, замісивши тісто на паски, розуміють, що їх не вистачає. Але ми маємо для вас простий лайфхак з використанням алюмінієвої фольги, за допомогою якої можна швидко зробити таку форму.

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Для створення форми для пасок вам знадобляться невеликі банки, каструлі чи будь-який інший предмет, який стане основою форми. Ставимо його догори дном і накриваємо зверху тришаровим квадратом алюмінієвої фольги – таким чином, щоб матова сторона була всередині.

Обгортаємо банку по периметру фольгою та притискаємо її. Потім знімаємо форму з банки і загинаємо краї, що стирчать, щоб вона стала акуратнішою.

Беремо пергамент для випічки та ставимо на нього банку. Обводимо дно банки по периметру олівцем, вирізаємо. Цей кружок кладемо на дно форми, потім все змащуємо олією. Це необхідно, щоб зміцнити дно форми і уникнути прилипання паски до її стінок і внизу.

Нагадаємо, що тісто потрібно викладати так, щоб воно зайняло приблизно 1/3 обсягу форми. Коли паска буде готова, форму з алюмінієвої фольги дуже легко розібрати та зняти. Ви заощадите час та гроші, використовуючи цей простий лайфхак, щоб отримати ідеальну форму для своєї випічки на Великдень.

Пропонуємо рецепт веганської паски, яку готувати дуже швидко та просто.

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