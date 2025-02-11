Що робити, якщо пенсія перестала надходити на банківську карту: пояснення ПФУ

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, як діяти громадянам у разі припинення надходження пенсії на банківську картку. Першочергово необхідно з’ясувати, чи було нараховано пенсію у відповідний період.

Це можна зробити, звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, скориставшись вебпорталом електронних послуг або зателефонувавши на "гарячу лінію" Головного управління. Про це пише sud.ua.

Згідно зі ст. 49 Закону України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", виплата пенсії може бути припинена у таких випадках:

виявлення недостовірних відомостей у документах, на підставі яких було призначено пенсію;

постійне проживання пенсіонера за кордоном (якщо інше не передбачено міжнародними договорами України);

смерть пенсіонера.

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Якщо нарахування пенсії триває, необхідно звернутися до банку, щоб дізнатися причину блокування картки.

Крім того, виплата пенсії може бути призупинена, якщо пенсійні кошти та грошова допомога отримувалися за довіреністю понад рік або з рахунку не здійснювалися зняття коштів упродовж цього періоду. У таких випадках банк інформує Пенсійний фонд, що призводить до призупинення виплат.

Для відновлення отримання пенсії пенсіонеру необхідно пройти процедуру ідентифікації. Це можна зробити особисто в органі Пенсійного фонду або дистанційно — через попередньо узгоджену відеоконференцію.

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