Що робити, якщо роботодавець не виплачує декретні та лікарняні внутрішнім переселенцям

Куди звертатись, якщо роботодавець не виплачує страхові виплати ВПО

Багато українців були змушені покинути свої будинки та переїхати в інші області. Багато людей втратили роботу або не мають можливості отримати страхові виплати від роботодавців, тому держава їм дає можливість отримувати деякі соціальні виплати з коштів Пенсійного фонду, а не від роботодавця.

У Мінреінтеграції пояснили, що якщо ВПО з тих чи інших причин не може отримати страхові виплати від роботодавця, то він може звернутися до ПФУ.

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Тобто внутрішні переселенці можуть отримати виплати за:

тимчасову втрату працездатності (лікарняні);

вагітність та народження дитини (декретні);

допомогу на похорон, у разі якщо не йдеться про смерть пенсіонерів, безробітних або внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Для цього необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ та надати такі документи:

оригінал та копія українського паспорта;

оригінал та копія довідки про призначення ІПН;

оригінал та копія довідки про прийняття на облік ВПО;

лист непрацездатності, якщо він є у паперовому варіанті.

Ці виплати можуть отримати також і особи, які не мають статусу ВПО, але їх роботодавець залишився на окупованій території.

Раніше юристи пояснили, які обов'язки мають роботодавці під час мобілізації в Україні.

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