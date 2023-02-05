Що робити, якщо роботодавець не виплачує декретні та лікарняні внутрішнім переселенцям
Багато українців були змушені покинути свої будинки та переїхати в інші області. Багато людей втратили роботу або не мають можливості отримати страхові виплати від роботодавців, тому держава їм дає можливість отримувати деякі соціальні виплати з коштів Пенсійного фонду, а не від роботодавця.
У Мінреінтеграції пояснили, що якщо ВПО з тих чи інших причин не може отримати страхові виплати від роботодавця, то він може звернутися до ПФУ.
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Тобто внутрішні переселенці можуть отримати виплати за:
- тимчасову втрату працездатності (лікарняні);
- вагітність та народження дитини (декретні);
- допомогу на похорон, у разі якщо не йдеться про смерть пенсіонерів, безробітних або внаслідок нещасного випадку на виробництві.
Для цього необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ та надати такі документи:
- оригінал та копія українського паспорта;
- оригінал та копія довідки про призначення ІПН;
- оригінал та копія довідки про прийняття на облік ВПО;
- лист непрацездатності, якщо він є у паперовому варіанті.
Ці виплати можуть отримати також і особи, які не мають статусу ВПО, але їх роботодавець залишився на окупованій території.
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