Что делать, если работодатель не выплачивает декретные и больничные внутренним переселенцам
Многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие области. Многие потеряли работу или не имеют возможности получить страховые выплаты от работодателей, поэтому государство им дает возможность получать некоторые социальные выплаты из средств Пенсионного фонда, а не от работодателя.
В Минреинтеграции объяснили, что если ВПЛ по тем или иным причинам не может получить страховые выплаты от работодателя, то он может обратиться в ПФУ.
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То есть внутренние переселенцы могут получить выплаты за:
- временную потерю трудоспособности (больничные);
- беременность и рождение ребенка (декретные);
- помощь на похороны, в случае если речь не идет о смерти пенсионеров, безработных или вследствие несчастного случая на производстве.
Для этого необходимо обратиться в любой сервисный центр ПФУ и предоставить следующие документы:
- оригинал и копия украинского паспорта;
- оригинал и копия справки о назначении ИНН;
- оригинал и копия справки о принятии на учет ВПЛ;
- лист нетрудоспособности, если он есть в бумажном варианте.
Эти выплаты могут получить и лица, не имеющие статуса ВПЛ, но их работодатель остался на оккупированной территории.
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