Что делать, если работодатель не выплачивает декретные и больничные внутренним переселенцам

Многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие области. Многие потеряли работу или не имеют возможности получить страховые выплаты от работодателей, поэтому государство им дает возможность получать некоторые социальные выплаты из средств Пенсионного фонда, а не от работодателя.

В Минреинтеграции объяснили, что если ВПЛ по тем или иным причинам не может получить страховые выплаты от работодателя, то он может обратиться в ПФУ.

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То есть внутренние переселенцы могут получить выплаты за:

временную потерю трудоспособности (больничные);

беременность и рождение ребенка (декретные);

помощь на похороны, в случае если речь не идет о смерти пенсионеров, безработных или вследствие несчастного случая на производстве.

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Для этого необходимо обратиться в любой сервисный центр ПФУ и предоставить следующие документы:

оригинал и копия украинского паспорта;

оригинал и копия справки о назначении ИНН;

оригинал и копия справки о принятии на учет ВПЛ;

лист нетрудоспособности, если он есть в бумажном варианте.

Эти выплаты могут получить и лица, не имеющие статуса ВПЛ, но их работодатель остался на оккупированной территории.

Ранее юристы объяснили, какие обязанности имеют работодатели во время мобилизации в Украине.

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