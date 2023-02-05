ru
Суспільство

Що робити, якщо роботодавець не виплачує декретні та лікарняні внутрішнім переселенцям

Ігор Романько

Куди звертатись, якщо роботодавець не виплачує страхові виплати ВПО

Багато українців були змушені покинути свої будинки та переїхати в інші області. Багато людей втратили роботу або не мають можливості отримати страхові виплати від роботодавців, тому держава їм дає можливість отримувати деякі соціальні виплати з коштів Пенсійного фонду, а не від роботодавця.

У Мінреінтеграції пояснили, що якщо ВПО з тих чи інших причин не може отримати страхові виплати від роботодавця, то він може звернутися до ПФУ.

Читайте також: Кому з українців не призначать пенсію без звернення до Пенсійного фонду

Тобто внутрішні переселенці можуть отримати виплати за:

  • тимчасову втрату працездатності (лікарняні);
  • вагітність та народження дитини (декретні);
  • допомогу на похорон, у разі якщо не йдеться про смерть пенсіонерів, безробітних або внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Для цього необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ та надати такі документи:

  • оригінал та копія українського паспорта;
  • оригінал та копія довідки про призначення ІПН;
  • оригінал та копія довідки про прийняття на облік ВПО;
  • лист непрацездатності, якщо він є у паперовому варіанті.

Ці виплати можуть отримати також і особи, які не мають статусу ВПО, але їх роботодавець залишився на окупованій території.

Раніше юристи пояснили, які обов'язки мають роботодавці під час мобілізації в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Суспільство