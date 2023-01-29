Що робити, якщо труби забиті накипом: сантехніки поділились простим трюком
У кухонній раковині та ванні накопичуються залишки їжі та вапняні відкладення. В результаті засмічується та забивається каналізація.
Більше не потрібно використовувати агресивні хімікати та різні дорогі засоби. Оскільки сантехніки розповіли про одну хитрість, яка швидко подолає цю проблему. Про це пише Sante+.
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Вапняк, який утворюється в трубах, походить просто від жорсткої води. Коли вона тече через ваші труби, вапняк осідає на стінках. З часом ці відкладення твердіють, утворюючи пробку. В результаті утруднюється проходження води, і ваші труби забиваються.
Як очистити труби, забиті накипом
Прочистити каналізацію не так вже й складно. Насамперед потрібно знайти джерело проблеми, а потім перейти до вирішення. Нижче читайте кілька порад щодо подолання накипу та прочищення труб:
1. Очистьте труби від накипу гарячою водою. Якщо ваш злив закупорюється, ваш перший крок – залити його окропом. Іноді цього може бути достатньо, щоб прочистити ваші труби.
- Доведіть воду до кипіння на плиті або нагрійте її за допомогою чайника.
- Вилийте окріп прямо в стік раковини.
- Запустіть кран, щоб побачити, чи гладко тече вода.
- Якщо ні, повторіть процес.
Важливо! Якщо ваша дренажна труба прикріплена до ПВХ труб, не застосовуйте цей трюк. Кипляча вода пошкоджує і плавить пластик.
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2. Видаліть вапняні відкладення білим оцтом і харчовою содою. Це природне рішення допоможе прочистити ваші труби.
Інгредієнти:
- Чашка харчової соди – 200 г.
- Чашка білого оцту – 200 мл.
- Стакан крупної солі – 200 г.
- Чашка води – 200 мл.
Покроковий спосіб видалення накипу в трубах:
1. Спочатку вилийте каструлю з окропом у каналізацію.
2. Влийте білий оцет, харчову соду і крупну сіль.
3. Додайте чашку гарячої води.
4. Залиште на 5-10 хвилин.
5. Знову залийте окропом і ця суміш створює потужну реакцію для усунення залишків накипу.
Як прочистити кухонну раковину
Якщо кухонна раковина засмітилася, то є кілька простих способів очистити її:
1. Очистьте сифон:
- Поставте порожнє відро під сифоном.
- Відкрутіть сифон.
- Видалити всі залишки руками, але одягайте обов'язково рукавички.
- Очистьте невеликою кількістю мила.
- Прикрутіть сифон на місце.
2. Спробуйте "змію сантехніка" для видалення накипу та вантуз.
Нагадаємо, що почистити каналізацію у ванній кімнаті чи на кухні допоможе кавова гуща та окріп. Вона є ефектним очищувальним засобом, яка відмінно бореться з вапняним нальотом.
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