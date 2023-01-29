Що робити, якщо труби забиті накипом: сантехніки поділились простим трюком

Як почистити каналізацію вдома - як почистити труби, які забилися

У кухонній раковині та ванні накопичуються залишки їжі та вапняні відкладення. В результаті засмічується та забивається каналізація.

Більше не потрібно використовувати агресивні хімікати та різні дорогі засоби. Оскільки сантехніки розповіли про одну хитрість, яка швидко подолає цю проблему. Про це пише Sante+.

Читайте також: Як почистити дуже брудний килим без зусиль

Вапняк, який утворюється в трубах, походить просто від жорсткої води. Коли вона тече через ваші труби, вапняк осідає на стінках. З часом ці відкладення твердіють, утворюючи пробку. В результаті утруднюється проходження води, і ваші труби забиваються.

Як очистити труби, забиті накипом

Прочистити каналізацію не так вже й складно. Насамперед потрібно знайти джерело проблеми, а потім перейти до вирішення. Нижче читайте кілька порад щодо подолання накипу та прочищення труб:

1. Очистьте труби від накипу гарячою водою. Якщо ваш злив закупорюється, ваш перший крок – залити його окропом. Іноді цього може бути достатньо, щоб прочистити ваші труби.

Доведіть воду до кипіння на плиті або нагрійте її за допомогою чайника.

Вилийте окріп прямо в стік раковини.

Запустіть кран, щоб побачити, чи гладко тече вода.

Якщо ні, повторіть процес.

Важливо! Якщо ваша дренажна труба прикріплена до ПВХ труб, не застосовуйте цей трюк. Кипляча вода пошкоджує і плавить пластик.

Читайте також: Як позбутися жовтих плям на унітазі: дешевий та дієвий спосіб

2. Видаліть вапняні відкладення білим оцтом і харчовою содою. Це природне рішення допоможе прочистити ваші труби.

Інгредієнти:

Чашка харчової соди – 200 г.

Чашка білого оцту – 200 мл.

Стакан крупної солі – 200 г.

Чашка води – 200 мл.

Покроковий спосіб видалення накипу в трубах:

1. Спочатку вилийте каструлю з окропом у каналізацію.

2. Влийте білий оцет, харчову соду і крупну сіль.

3. Додайте чашку гарячої води.

4. Залиште на 5-10 хвилин.

5. Знову залийте окропом і ця суміш створює потужну реакцію для усунення залишків накипу.

Як прочистити кухонну раковину

Якщо кухонна раковина засмітилася, то є кілька простих способів очистити її:

1. Очистьте сифон:

Поставте порожнє відро під сифоном.

Відкрутіть сифон.

Видалити всі залишки руками, але одягайте обов'язково рукавички.

Очистьте невеликою кількістю мила.

Прикрутіть сифон на місце.

2. Спробуйте "змію сантехніка" для видалення накипу та вантуз.

Нагадаємо, що почистити каналізацію у ванній кімнаті чи на кухні допоможе кавова гуща та окріп. Вона є ефектним очищувальним засобом, яка відмінно бореться з вапняним нальотом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!