Що робити, якщо військовозобов‘язаного виключили з обліку, але дані в електронному реєстрі не оновились: пояснення юриста

В Україні військовозобов'язані громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років перебувають на військовому обліку. Їхні дані вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо особа досягає граничного віку перебування в запасі або визнається непридатною до служби за станом здоров'я, вона виключається з обліку. Однак іноді дані в реєстрі не оновлюються, незважаючи на виключення з військового обліку.

Адвокатка Дар'я Тарасенко розповіла, що ця проблема досить поширена в її практиці. Вона пов'язана з недопрацюванням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Для вирішення цієї ситуації Тарасенко рекомендує громадянам звертатися з адвокатським запитом до відповідного ТЦК, щоб отримати офіційне підтвердження статусу обліку. Якщо адвокатський запит не дає результатів, може знадобитися подання офіційної скарги.

Адвокатка навела приклад успішного вирішення цієї проблеми, коли не лише було внесено інформацію до реєстру, а й проведено профілактичну бесіду з посадовими особами ТЦК.

Таким чином, важливо вчасно врегульовувати невідповідність даних між паперовими документами та Єдиним державним реєстром, щоб уникнути більш серйозних проблем у майбутньому.

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