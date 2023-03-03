Що додати в каву, щоб вона не гірчила: лайфхак

Як приготувати каву, щоб вона не була гіркою

Кава – улюблений напій багатьох українців, але не всі полюбляють гіркий смак чорної кави. Її можна приготувати дуже смачно, для цього зазвичай додають цукор, молоко або вершки. Проте є ще декілька інгредієнтів, які можна додати до напою, щоб позбутись гіркоти.

Фудблогерка Оксана Дорош на своїй сторінці в Instagram радить готувати каву з продуктами, які підійдуть як для розчинної, так і для заварної кави. Вона поділилась своїм рецептом напою, в який вона додає 3 простих інгредієнти: халву, чорний шоколад та згущене молоко.

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Як приготувати смачну каву з чорним шоколадом, халвою та згущеним молоком

Інгредієнти:

кава – 130 мл;

халва – 30 г;

чорний шоколад – 10 г;

згущене молоко – 2 ст. л;

гаряча вода – 70 мл;

Зваріть каву як зазвичай без додавання будь-яких спецій та цукру. Окремо змішайте халву, шоколад, згущене молоко та гарячу воду. Збити всі компоненти до однорідності, краще блендером. Отриману суміш додайте до гарячої кави та перемішайте.

Смачного!

Якщо ви пролили каву на білий одяг, позбутись кавової плями навіть на білому одязі можна, якщо діяти швидко. Раніше ми також писали про те, які 4 спеції додають у каву, щоб покращити аромат та смак напою, і які 3 спеції додають в чай, щоб зробити його більш корисним для здоров'я.

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