Що додати у пральну машинку, щоб на речах не будо розводів від порошку: поради господинь

На жаль, багато господинь стикаються з проблемою, коли після прання на їхніх речах залишаються розводи від прального порошку. Ця неприємність, ймовірно, виникає через те, що засіб для прання не виполіскується належним чином, повідомляє Ukr.media.

Читайте також: Чому не можна прати речі у гарячій воді

Використання циклу додаткового полоскання не завжди допомагає вирішити цю проблему.

Але існує дуже простий спосіб вирішення цієї ситуації: додати звичайну сіль під час прання. Це можна зробити, додаючи сіль до відсіку, призначеному для кондиціонера. Зазвичай не потрібна велика кількість солі, однієї чайної ложки без гірки зазвичай досить.

Використання цього засобу для прання може вирішити дві проблеми одночасно: ваш одяг залишиться яскравим, а сліди від порошку зникнуть.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати ефективний засіб для прання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!