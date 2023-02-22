Що додати у воду для поливу кімнатних рослин, щоб вони були здорові та добре росли

Коли кімнатним квітам не вистачає поживних речовин, вони можуть почати чахнути, листя може засохнути, а рослини виглядають не здоровими. Однак є кілька речей, які можна додати в воду для поливу, щоб квіти знову "ожили" і порадували пишним цвітінням.

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Що додати у воду, якою треба поливати ослаблі кімнатні рослини:

Мед корисний не тільки для людей, а ще й для кімнатних рослин. Розчиніть 1 столову ложку меду в літрі теплої води та полийте квіти цим розчином під корінь. Таке підживлення освіжить квіти та зробить цвітіння пишним. Але робити цю процедуру можна не частіше одного разу на місяць.

Сік алое – це природний стимулятор росту, що прискорює цвітіння рослин. Розчиніть 1 чайну ложку соку в 1,5 л теплої води та полийте рослину;

– це природний стимулятор росту, що прискорює цвітіння рослин. Розчиніть 1 чайну ложку соку в 1,5 л теплої води та полийте рослину; Зола також часто застосовується на городах та на клумбах. Вона збагачує ґрунт та підживлює квіти вітамінами. Золою слід посипати землю в горщику, а потім відразу полити квітку. Візьміть 1-3 ложки золи в залежності від розміру горщика з рослиною;

також часто застосовується на городах та на клумбах. Вона збагачує ґрунт та підживлює квіти вітамінами. Золою слід посипати землю в горщику, а потім відразу полити квітку. Візьміть 1-3 ложки золи в залежності від розміру горщика з рослиною; Аспірин можна додавати в воду для поливу квітів раз на два місяці. Розчиніть 1 таблетку в літрі води. Такий розчин захистить рослини від хвороб та прискорить їх ріст, а також зробить листя насичено-зеленого кольору;

Рицинова олія допомагає квітам рости швидше та яскравіше і вберігає від хвороб. На 1 л теплої води візьміть 1 чайну ложку касторової олії;

допомагає квітам рости швидше та яскравіше і вберігає від хвороб. На 1 л теплої води візьміть 1 чайну ложку касторової олії; Цитрусові кісточки надають яскравість квітам, роблять рослину міцнішою та здоровішою. Залийте велику жменю кісточок будь-якого цитруса та залишіть настоюватись добу. Після чого полийте рослину настоєм під корінь.

Нагадаємо, щоб рослини виглядали доглянутими, неабияке значення приділяється саме рідині, яку застосовують для поливу рослин. Важливо знати, яка вода найкраще підійде в кімнатному квітникарстві: відстояна, фільтрована чи кип'ячена. А також ми писали про 5 способів поливу кімнатних рослин, якщо вдома довго нікого не буде. А якщо ви хочете повернути до життя зів'ялі кімнатні рослини, в цьому допоможе один дешевий та ефективний препарат.

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