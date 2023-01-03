Що зміниться для переселенців з 1 січня та чи буде приходити допомога

Соціальні виплати та грошова допомога ВПО з 1 січня 2023 року - як продовжити та переадресувати

До закінчення воєнного стану продовжено низку соціальних виплат. Зокрема йдеться про внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, малозабезпечених сімей та дітей, позбавлених батьківської опіки.

Тому важливо знати, як "працюватимуть" виплати від 1 січня 2023 року та чи будуть води продовжені. Про це повідомляє "Суспільне".

Чи треба поновлювати заяви та довідки для переселенців

Переселенцям не потрібно надавати нові документи про матеріальний стан, оскільки допомога ВПО є безстроковою та не залежить від доходів. Про це заявила представниця уповноваженого з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, Ольга Алтуніна.

З 1 січня 2023 року переселенці автоматично продовжать отримувати соціальні виплати. Не потрібно поновлювати раніше надані довідки в органах соцзахисту.

Проте держава проводитиме перевірки місць проживання ВПО, але вони будуть вибірковими. Зокрема за повідомленнями від правоохоронців.

Як зробити переадресацію виплат для ВПО

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, якщо переселенці змінили місце проживання, але виплати отримували на банківську картку, то кошти продовжуватимуть надходити.

Якщо ж виплати надходили на пошту за місце проживання, то потрібно їх переадресувати на інше відділення – за новим місцем проживання.

Що для цього потрібно:

1. Зателефонуйте до контакт-центру Укрпошти за номером: 0 800 300 545.

2. Зверніть до сервісного центру Пенсійного фонду у регіоні, де ви перебуваєте — контакти за посиланням.

3. Повідомте ПІБ, адресу, на яку ви отримували гроші до евакуації, паспортні дані, номер телефону, спосіб отримання та нову адресу.

4. Виплати можна переадресувати з Укрпошти на відділення Ощадбанку. Для цього не треба відкривати рахунок. Але потрібна заява до сервісного центру Пенсійного фонду або органу соцзахисту.

Кому потрібно переоформити виплати

Українці, які отримують допомогу від держави через фінансове становище, потрібно з 1 січня звернутися з документами до органів соціального захисту.

"Йдеться про допомогу малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям. Для отримання цих видів допомоги потрібно звертатися повторно до органів соціального захисту населення, подавати декларацію, і відповідно до урахування поданої інформації буде обчислюватись і прийматись рішення про продовження відповідних виплат", – заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Під виключенням підпадають жителі тимчасово окупованих територій, регіонів, де тривають активні бойові дії. Для виплати будуть продовжені автоматично.

Нагадаємо, що в Україні у новому році окремі категорії українців можуть залишитися без субсидій. Зокрема, це стосується внутрішньо переміщених осіб (переселенців).

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!